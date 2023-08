IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Um 22:15 Uhr ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 143,05 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 144,12 USD aus. Mit einem Wert von 143,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 2.841 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 152,69 USD. 6,74 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 19.07.2023 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.475,00 USD im Vergleich zu 15.535,00 USD im Vorjahresquartal.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 16.10.2024 werfen.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

