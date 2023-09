IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag im Aufwind

IBM im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 148,03 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 148,03 USD zu. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 148,77 USD zu. Bei 148,73 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 232.188 IBM-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,16 USD. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 3,47 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,55 USD ab. Abschläge von 21,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 19.07.2023 vor. Das EPS lag bei 2,18 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.475,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.535,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet. IBM dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 16.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,58 USD im Jahr 2023 aus.

