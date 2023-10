IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Kursverlauf

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 142,45 USD.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 142,45 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 142,69 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 142,51 USD. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 47.677 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,16 USD erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 115,55 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

IBM ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,31 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.475,00 USD im Vergleich zu 15.535,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 16.10.2024.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in IBM eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in IBM eingebracht

Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Montagnachmittag leichter