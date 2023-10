IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf IBM-Kurs

Die Aktie von IBM zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Im AMEX-Handel kam die IBM-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 142,09 USD.

Die IBM-Aktie zeigte sich um 22:15 Uhr stabil und notierte im AMEX-Handel bei 142,09 USD. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 143,18 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 141,81 USD aus. Bei 142,85 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 3.857 IBM-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (152,69 USD) erklomm das Papier am 14.12.2022. 7,46 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 115,63 USD fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 18,62 Prozent sinken.

IBM gewährte am 19.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,31 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.475,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.535,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 16.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,57 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

