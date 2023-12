IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 162,46 USD.

Das Papier von IBM legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 162,46 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 163,10 USD. Bei 162,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 267.787 IBM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (163,10 USD) erklomm das Papier am 11.12.2023. Mit einem Zuwachs von 0,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,55 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 25.10.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,81 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.752,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14.107,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 28.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,52 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag leichter

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor 3 Jahren verdient

Zurückhaltung in New York: Dow Jones beginnt die Dienstagssitzung im Minus