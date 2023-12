IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 161,87 USD nach oben.

Die IBM-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 161,87 USD. Bei 161,99 USD erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 161,24 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wurden via AMEX 3.889 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,34 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Bei 120,60 USD fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 25.10.2023. Das EPS lag bei 2,20 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.107,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.752,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 28.01.2025.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

