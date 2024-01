IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von IBM zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 163,44 USD.

Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 163,44 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 163,44 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 162,97 USD. Bisher wurden via New York 97.993 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 166,30 USD erreichte der Titel am 13.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 120,55 USD fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 35,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

IBM ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,20 USD gegenüber 1,81 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.752,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14.107,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte IBM am 24.01.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von IBM rechnen Experten am 28.01.2025.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,52 USD je Aktie.

