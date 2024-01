IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM macht am Vormittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 162,15 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,7 Prozent auf 162,15 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 162,15 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 161,29 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 4.704 IBM-Aktien.

Bei einem Wert von 166,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 2,49 Prozent niedriger. Bei 120,60 USD fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,62 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 25.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.752,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 14.107,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von IBM rechnen Experten am 28.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,52 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

