IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag im Plus

Blick auf IBM-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von IBM. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 186,27 USD.

Um 22:15 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 186,27 USD. Im Tageshoch stieg die IBM-Aktie bis auf 186,69 USD. Bei 185,80 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 7.673 IBM-Aktien.

Bei einem Wert von 196,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 5,16 Prozent niedriger. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,60 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,82 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,63 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,50 USD je IBM-Aktie an.

IBM veröffentlichte am 24.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent auf 17.381,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 22.04.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,07 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende in Rot

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach

NYSE-Handel Dow Jones sackt ab