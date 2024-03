IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 197,52 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 197,52 USD. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 197,58 USD. Bei 192,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 270.290 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 198,73 USD erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,61 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,55 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,97 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 6,63 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,82 USD aus. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 202,50 USD.

IBM veröffentlichte am 24.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,87 USD, nach 3,60 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 17.381,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.690,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 22.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 10,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

