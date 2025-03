IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verliert am Mittwochnachmittag

IBM im Blick

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 247,05 USD abwärts.

Die IBM-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 247,05 USD abwärts. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 246,35 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 250,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 169.009 Stück.

Am 06.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 265,72 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,56 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 162,65 USD. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 51,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,67 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,92 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 226,67 USD.

IBM veröffentlichte am 29.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 3,59 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,55 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 29.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 10,72 USD je Aktie aus.

