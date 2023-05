IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gibt am Vormittag ab

Aktien in diesem Artikel IBM 111,05 EUR

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 120,90 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 120,60 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 121,20 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.185 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2022 auf bis zu 152,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 26,29 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 4,36 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 19.04.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.252,00 USD – ein Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 14.197,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte IBM am 19.07.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 17.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,43 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

