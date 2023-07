IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 134,72 USD zu.

Die IBM-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 134,72 USD. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 135,33 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 135,33 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 88.627 IBM-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,16 USD) erklomm das Papier am 14.12.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,69 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 115,55 USD. Mit Abgaben von 14,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 19.04.2023 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.252,00 USD umgesetzt, gegenüber 14.197,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 19.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von IBM rechnen Experten am 17.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,43 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

