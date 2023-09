IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 146,76 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 146,76 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 146,55 USD. Bei 147,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 129.176 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 153,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,36 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,55 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 21,27 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 19.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD gegenüber 2,31 USD im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,39 Prozent auf 15.475,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.535,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte IBM am 25.10.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 16.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,58 USD je IBM-Aktie.

