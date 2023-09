IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von IBM zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 148,23 USD.

Die IBM-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 148,23 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 148,66 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 148,66 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.810 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei 152,69 USD erreichte der Titel am 14.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 115,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Mit einem Kursverlust von 21,99 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

IBM ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,31 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 15.475,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 15.535,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 16.10.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,58 USD je IBM-Aktie.

