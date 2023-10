IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM schiebt sich am Vormittag vor

Blick auf IBM-Kurs

Die Aktie von IBM zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 143,26 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,8 Prozent auf 143,26 USD zu. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 143,32 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 142,63 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.177 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 152,69 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (115,63 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 19,29 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 19.07.2023. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,31 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.475,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.535,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 16.10.2024 dürfte IBM die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,57 USD je Aktie.

