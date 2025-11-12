IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM legt am Nachmittag zu

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 323,05 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,0 Prozent auf 323,05 USD. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 324,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 319,90 USD. Zuletzt wurden via New York 242.427 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 324,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 204,08 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 36,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,67 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,69 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 236,00 USD je IBM-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 22.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von -0,36 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16,33 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 28.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 27.01.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

