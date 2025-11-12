IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM reagiert am Abend positiv

So bewegt sich IBM

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von IBM. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 315,90 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 315,90 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 324,90 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 319,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 487.117 IBM-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 324,90 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 2,77 Prozent niedriger. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 204,08 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,69 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 236,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 22.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent auf 16,33 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

IBM wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 28.01.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 27.01.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,35 USD je IBM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor einem Jahr abgeworfen