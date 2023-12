IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Kurs der IBM

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von IBM. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 1,0 Prozent auf 163,53 USD zu.

Die IBM-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 163,53 USD. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 163,53 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 162,37 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 7.029 Stück.

Bei 163,53 USD erreichte der Titel am 11.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 0,00 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,60 USD am 12.05.2023. Mit Abgaben von 26,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.752,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14.107,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 28.01.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

