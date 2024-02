IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 186,08 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 186,08 USD. Bei 184,73 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 184,77 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 8.168 IBM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,40 USD) erklomm das Papier am 26.01.2024. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 5,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,60 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 35,19 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,82 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Am 24.01.2024 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 3,60 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent auf 17.381,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte IBM am 24.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 22.04.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 10,07 USD im Jahr 2024 aus.

