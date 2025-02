IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Kursabschlägen

IBM im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 254,58 USD abwärts.

Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 254,58 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 254,51 USD aus. Bei 255,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.667 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 265,72 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 4,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 162,65 USD. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 36,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,67 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,92 USD. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 226,67 USD.

Am 29.01.2025 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,55 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die IBM-Bilanz für Q1 2025 wird am 22.04.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,72 USD je IBM-Aktie.

