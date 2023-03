IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag höher

Um 15:53 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 126,77 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 128,05 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,15 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 635.444 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,16 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 17,23 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 115,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 9,71 Prozent wieder erreichen.

IBM gewährte am 25.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 3,35 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,03 Prozent zurück. Hier wurden 16.690,00 USD gegenüber 16.695,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 19.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 16.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,48 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

