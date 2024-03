IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochmittag billiger

Kurs der IBM

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 180,85 EUR abwärts.

Der IBM-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:01 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 180,85 EUR. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 180,85 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 180,85 EUR. Bisher wurden heute 2.564 IBM-Aktien gehandelt.

Am 12.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 182,45 EUR an. 0,88 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.05.2023 bei 110,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 64,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,63 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,82 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 24.01.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,60 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.381,00 USD im Vergleich zu 16.690,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 22.04.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2024 10,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

