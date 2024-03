IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 196,92 USD.

Um 15:51 Uhr fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 196,92 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 196,59 USD. Bei 197,55 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 193.979 Stück gehandelt.

Am 12.03.2024 markierte das Papier bei 199,18 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 1,15 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2023 (120,55 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,78 Prozent.

Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,82 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 24.01.2024 vor. In Sachen EPS wurden 3,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 3,60 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.381,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 16.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 22.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 10,07 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich in der Gewinnzone

Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Dienstagnachmittag steigen

Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen