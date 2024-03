IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteidigt am Vormittag Tendenz

IBM im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von IBM. Mit einem Wert von 181,50 EUR bewegte sich die IBM-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:20 Uhr die IBM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 181,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 181,90 EUR. Die IBM-Aktie sank bis auf 180,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 180,85 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.697 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 182,45 EUR. 0,52 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 110,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.05.2023). Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 64,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,82 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,63 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,50 USD.

IBM ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,87 USD, nach 3,60 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 17.381,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.690,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,14 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 22.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,07 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

