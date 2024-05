IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 167,36 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 167,36 USD. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 168,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 167,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 72.404 IBM-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,18 USD. Dieser Kurs wurde am 13.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 121,12 USD. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,81 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,50 USD je IBM-Aktie aus.

IBM veröffentlichte am 24.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 14,46 Mrd. USD gegenüber 14,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 16.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 9,94 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

