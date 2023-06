IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel IBM 127,25 EUR

Die IBM-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 136,91 USD. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 137,34 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 136,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 138.005 IBM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 153,16 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 10,61 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,55 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 15,60 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

IBM gewährte am 19.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,40 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.252,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14.197,00 USD eingefahren.

IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 19.07.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,43 USD je IBM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

