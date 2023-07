IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 132,68 USD.

Die IBM-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 132,68 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 132,58 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 134,28 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 6.279 IBM-Aktien.

Bei 152,69 USD erreichte der Titel am 14.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,08 Prozent. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 115,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 12,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

IBM gewährte am 19.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,40 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.252,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.197,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 19.07.2023 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 17.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,43 USD je IBM-Aktie belaufen.

