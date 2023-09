IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag in Grün

IBM im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 146,75 USD.

Um 15:52 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 146,75 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 146,97 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 146,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.696 IBM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,16 USD. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 4,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 115,55 USD fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,26 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 19.07.2023 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,31 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,39 Prozent auf 15.475,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.535,00 USD erwirtschaftet worden.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 16.10.2024.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,58 USD je Aktie.

