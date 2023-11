IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 147,93 USD.

Die IBM-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 147,93 USD. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 147,72 USD nach. Bei 148,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 97.085 IBM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,16 USD. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 120,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 18,51 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

IBM ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,20 USD gegenüber 1,81 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 14.752,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.107,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte IBM am 23.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,52 USD je IBM-Aktie belaufen.

