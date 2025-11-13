IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit KursVerlusten
Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 311,18 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 311,18 USD. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 310,00 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 312,29 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 107.295 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 324,90 USD an. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 4,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 204,08 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 34,42 Prozent Luft nach unten.
IBM-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,67 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,69 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 236,00 USD.
Am 22.10.2025 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 16,33 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte IBM am 28.01.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 27.01.2027 dürfte IBM die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2020
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|19.07.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|11.04.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2018
|Red Hat Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2024
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2024
|IBM Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|24.10.2024
|IBM Sell
|UBS AG
|19.07.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|12.01.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.07.2017
|IBM Underweight
|Barclays Capital
