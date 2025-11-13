DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.865 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1633 +0,4%Öl62,95 +0,4%Gold4.163 -0,8%
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Aktienentwicklung

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagabend mit roter Tendenz

13.11.25 20:23 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagabend mit roter Tendenz

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 306,48 USD.

Die IBM-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 306,48 USD abwärts. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 305,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 312,29 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 268.106 IBM-Aktien.

Bei 324,90 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 204,08 USD. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 50,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,69 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 22.10.2025 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,84 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,33 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte IBM am 28.01.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 27.01.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2025 11,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

