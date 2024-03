IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 180,20 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 180,20 EUR. Bei 180,40 EUR erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 180,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 300 IBM-Aktien.

Am 12.03.2024 markierte das Papier bei 182,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,25 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 110,20 EUR fiel das Papier am 10.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,85 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,63 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,50 USD an.

IBM ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 17.381,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 16.690,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte IBM am 24.04.2024 präsentieren. IBM dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.04.2025 präsentieren.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels fester

Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich in der Gewinnzone