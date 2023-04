IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag billiger

Aktien in diesem Artikel IBM 115,50 EUR

0,83% Charts

News

Analysen

Die IBM-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 127,87 USD. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 126,23 USD aus. Bei 126,50 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 13.432 IBM-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 152,69 USD erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,26 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,63 USD am 14.10.2022. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 10,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 25.01.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,60 USD gegenüber 3,35 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.690,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.695,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.04.2023 terminiert. Am 16.04.2024 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 9,46 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Apple-Chef Tim Cook - eine Kurzbiografie

Erste Schätzungen: IBM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Morgan Stanley-Analysten: Diese Aktien könnten dem Bärenmarkt trotzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Corp. (International Business Machines) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines)

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com