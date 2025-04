IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 238,94 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 238,94 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 240,03 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 239,77 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 100.537 Stück.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 266,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 11,45 Prozent zulegen. Am 03.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 162,65 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,67 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,92 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie aus.

IBM gewährte am 29.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,15 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 3,59 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,55 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 17,38 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte IBM am 23.04.2025 vorlegen. Am 29.04.2026 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,70 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Quanten-KI: Das enorme Potenzial von Quantencomputern und künstlicher Intelligenz

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor 10 Jahren verdient

Erste Schätzungen: IBM informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse