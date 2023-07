IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IBM zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 133,81 USD zeigte sich die IBM-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die IBM-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 133,81 USD. Im Tageshoch stieg die IBM-Aktie bis auf 133,92 USD. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 133,50 USD ein. Mit einem Wert von 133,91 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 64.746 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,16 USD erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 14,46 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 115,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,65 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 19.04.2023 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.197,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.252,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.07.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 17.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,42 USD je IBM-Aktie.

