IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei IBM am Vormittag zu

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,9 Prozent auf 133,88 USD.

Um 22:15 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 133,88 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 134,63 USD. Mit einem Wert von 134,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via AMEX 4.948 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 152,69 USD. 14,05 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,63 USD am 14.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Am 19.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,36 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.252,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.197,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.07.2023 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Erste Schätzungen: IBM legt Quartalsergebnis vor

Apple-Chef Tim Cook - eine Kurzbiografie

IBM schlägt bei Apptio zu: NYSE-Titel IBM nach erneuter Milliardenübernahme etwas höher