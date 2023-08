IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gibt am Montagnachmittag nach

Blick auf IBM-Kurs

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 142,78 USD nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 142,78 USD. Bei 142,61 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 143,05 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 86.147 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,55 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 19,07 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 20.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,18 USD, nach 2,31 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 15.475,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.535,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 16.10.2024 werfen.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,58 USD je Aktie.

