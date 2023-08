IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von IBM zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 143,39 USD.

Die IBM-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 143,39 USD. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 143,39 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 143,04 USD. Bisher wurden via AMEX 2.582 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 152,69 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,49 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 115,63 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 20.07.2023. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 2,31 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.475,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.535,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 16.10.2024 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,58 USD je IBM-Aktie.

