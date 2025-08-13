IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 237,88 USD ab.

Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 237,88 USD ab. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 235,75 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 237,00 USD. Zuletzt wurden via New York 166.074 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei 296,10 USD markierte der Titel am 26.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 19,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.08.2024 bei 190,85 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 24,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,69 USD, nach 6,67 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,00 USD.

Am 23.07.2025 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,98 Mrd. USD – ein Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,15 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

