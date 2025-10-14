IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Dienstagabend südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 276,06 USD abwärts.

Das Papier von IBM befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 276,06 USD ab. Die IBM-Aktie sank bis auf 272,66 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 275,61 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 264.326 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 301,03 USD erreichte der Titel am 08.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 8,29 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 203,61 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 26,24 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,70 USD, nach 6,67 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 236,00 USD.

Am 23.07.2025 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 16,98 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. IBM dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,17 USD je Aktie.

