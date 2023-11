IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM wird am Dienstagmittag ausgebremst

IBM im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von IBM. Zuletzt fiel die IBM-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 137,95 EUR ab.

Die IBM-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 137,95 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 137,95 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 138,65 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 815 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2022 bei 145,28 EUR. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 5,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 25.10.2023 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 USD, nach 1,81 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.107,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.752,00 USD ausgewiesen.

Am 23.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,49 USD fest.

