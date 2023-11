IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 149,59 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 149,59 USD zu. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 149,92 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 149,18 USD. Zuletzt wechselten via New York 111.014 IBM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,16 USD) erklomm das Papier am 14.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2023 (120,55 USD). Mit Abgaben von 19,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 25.10.2023 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.752,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 14.107,00 USD in den Büchern gestanden.

IBM wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.01.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,49 USD in den Büchern stehen haben wird.

