IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag schwächer

So bewegt sich IBM

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 301,57 USD.

Die IBM-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 301,57 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 297,87 USD aus. Bei 300,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 118.625 IBM-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (324,90 USD) erklomm das Papier am 13.11.2025. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 7,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 16.11.2024 Kursverluste bis auf 204,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,69 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

IBM gewährte am 22.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16,33 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,97 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 27.01.2027.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,35 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor einem Jahr abgeworfen