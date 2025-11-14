IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Abend an Fahrt

So entwickelt sich IBM

Die Aktie von IBM gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 305,71 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 305,71 USD. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 307,60 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 300,00 USD. Zuletzt wechselten 236.222 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 324,90 USD. Gewinne von 6,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 204,08 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 33,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,69 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 22.10.2025 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,84 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM -0,36 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 16,33 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 14,97 Mrd. USD umsetzen können.

Die IBM-Bilanz für Q4 2025 wird am 28.01.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 27.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von IBM.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,35 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

