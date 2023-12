IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM steigt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 150,35 EUR.

Die IBM-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:57 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 150,35 EUR. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 150,60 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 150,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.964 IBM-Aktien.

Am 12.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,49 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2023 Kursverluste bis auf 110,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 36,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IBM ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.752,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.107,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte IBM am 24.01.2024 präsentieren. Am 28.01.2025 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,52 USD je IBM-Aktie.

