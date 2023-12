IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf IBM-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 160,67 USD.

Die IBM-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 160,67 USD. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 160,62 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 162,93 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 177.896 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,50 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,55 USD ab. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 33,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IBM ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,20 USD gegenüber 1,81 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.752,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 14.107,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 24.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von IBM rechnen Experten am 28.01.2025.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

