IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 163,55 USD.

Die IBM-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 163,55 USD. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 163,00 USD nach. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 164,51 USD. Zuletzt wechselten 4.898 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2023 bei 166,29 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,68 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 26,26 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.752,00 USD – ein Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 14.107,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von IBM wird am 24.01.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 28.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,52 USD je Aktie belaufen.

