IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagmittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 170,95 EUR.

Um 11:54 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 170,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 171,75 EUR. Bei 171,05 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 5.934 IBM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 181,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 6,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2023 (110,35 EUR). Abschläge von 35,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,63 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,82 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,50 USD.

IBM ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,87 USD gegenüber 3,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.381,00 USD – ein Plus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 16.690,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte IBM am 24.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 22.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 10,07 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren eingefahren

Gewinne in New York: Dow Jones am Montagnachmittag mit Zuschlägen

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge