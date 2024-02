IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag in Grün

So entwickelt sich IBM

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 184,78 USD nach oben.

Das Papier von IBM konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 184,78 USD. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 185,28 USD zu. Bei 183,62 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 92.149 IBM-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.01.2024 bei 196,89 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 120,55 USD fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,63 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,82 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50 USD an.

Am 24.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.381,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 22.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2024 10,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

